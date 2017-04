40 Maschinen präsentiert Weinig auf dem Ligna-Stand in Halle 27. Eine davon steht mit etwas Glück bald zum Nulltarif in der Werkshalle eines Kunden: Es ist eine Cube Plus der neuesten Generation. Wer der Gewinner des kompakten Vierseiters sein wird, entscheidet das Los. Mit der Aktion verbeugt sich das Unternehmen vor seinen Kunden: „Ein Dankeschön für die Treue, die uns 2016 einen Rekord-Auftragseingang beschert hat“, so Gregor Baumbusch, Vorstand Marketing und Vertrieb. Für die Teilnahme an der Aktion liegen am „Winner’s Point“ Teilnahmecoupons aus. Alternativ kann jeder seine Chance auch online suchen. Weinig hat eine eigene Ligna-Seite eingerichtet, auf der man den Coupon herunterladen kann. Die Abgabe ist allerdings nur am Messestand möglich.

Der Zauberwürfel

„Der Cube ist eine Maschine, die eigentlich jeder Massivholz-Bearbeiter braucht“, sagt Klaus Müller, Leiter Marketing Kommunikation. Von vielen Kunden, so der Hersteller, wird der kompakte Vierseiter, der wegen seiner Form und seiner Qualitäten auch „Zauberwürfel“ genannt werde, als Maschine für schnelle Aufträge zwischendurch verwendet. Für andere bedeute er den Einstieg in die automatische vierseitige Massivholzbearbeitung. Dank intuitiver Bedienung mache er das Hobeln so einfach wie noch nie und sei dabei zehnmal so schnell wie die traditionelle Abrichte und der Dickenhobel.

Auf der Ligna wird der Vierseiter besonders in Szene gesetzt: Der für die Verlosung bereit gestellte Cube Plus trägt eine rote Schleife. (bs)