Am 12. Dezember wurden in Berlin die Ausbildungs-Asse 2016 ausgezeichnet. Sie sind die besten Ausbildungsbetriebe und -initiativen Deutschlands. Unter den Preisträgern der Kategorie Handwerk finden sich gleich zwei Schreinereien: Die Alfred Kiess GmbH aus Stuttgart belegte den ersten Platz, die Schreinerei Holitsch GmbH aus Tettnang erhielt einen Sonderpreis.

Alfred Kiess GmbH lebt Inklusion

Gleich zwei tolle Ansätze verfolgt die Alfred Kiess GmbH. Zum einen hat sie eine Bildungspartnerschaft mit der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung in Stuttgart ins Leben gerufen: Alle Schreiner-Auszubildenden absolvieren eine Praktikumswoche in der Werkstatt der Lebenshilfe. Diese bereichert beide Seiten – sowohl fachlich als auch persönlich – und fördert den Abbau von Vorurteilen und Hemmungen. Zudem besteht eine Kooperation mit der Paulinenpflege Winnenden: Derzeit sind fünf als schwerbehindert eingestufte Menschen bei der Alfred Kiess GmbH angestellt und tragen unmittelbar zum wirtschaftlichen Erfolg der Firma bei. Darunter befindet sich eine junge Frau, die die Ausbildung zur Schreinerin in diesem Jahr als Innungsbeste in ihrer Region abgeschlossen hat.

Die Alfred Kiess GmbH ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen, das auf über 100 Jahre Unternehmensgeschichte zurückblicken kann. Gegründet als einfache Schreinerei, hat sie sich zu einem modernen Innenausbauunternehmen entwickelt.

Bei der Schreinerei Holitsch steht der Mensch im Mittelpunkt

Einen Sonderpreis erhielt die Schreinerei Holitsch aus Tettnang am Bodensee. Sie bildet derzeit den jungen Flüchtling Omar Ceesay aus dem westafrikanischen Gambia aus. Laut Visum muss er in der Lage sein, sich selbst zu versorgen – für einen normalen Schreinerlehrling, der im ersten Ausbildungsjahr die meiste Zeit in der Schule verbringt, eine Illusion. Also änderte die Firmenleitung kurzerhand den Ausbildungsvertrag: Omar ist an drei Wochentagen im Betrieb und nur zwei Tage in der Schule. Den verpassten Schulstoff holt er abends und an den Wochenenden im Betrieb nach, mit aktiver Unterstützung eines ehrenamtlichen Helfers sowie von Geschäftsführer Alexander Lanz und den angestellten Meistern. Ein pensioniertes Lehrerehepaar unterrichtet ihn in Deutsch und Mathematik.

Um den Teamgeist zu fördern, gibt es für alle Azubis und Mitarbeiter der Schreinerei Holitsch viele außerbetriebliche Aktivtäten – sei es eine Exkursion zur Mailänder Möbelmesse, die Teilnahme am Betriebsschießen des örtlichen Schützenvereins, ein Wochenende im Bregenzerwald oder die Besichtigung anderer Betriebe. Außerdem ist das 1938 gegründete, 25-Mitarbeiter-starke Unternehmen sehr aktiv in Sachen Nachwuchswerbung: Lanz bietet Betriebsbesichtigungen für berufsorientierte Klassen sowie Praktika an, engagiert sich in Schulprojekten und ist Partner der Kooperative Berufsorientierung.

Ausbildungs-Asse stehen stellvertretend für das Engagement vieler Betriebe

Die Auszeichnung Ausbildungs-Ass würdigt das Engagement von Unternehmen und Initiativen, die sich in besonderer Weise für die Ausbildung von Jugendlichen einsetzen. Sie wird seit nunmehr 20 Jahren von der Initiative der Jungen Deutschen Wirtschaft und der Inter-Versicherungsgruppe verliehen. Schirmherr ist das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi). Iris Gleicke, Parlamentarische Staatssekretärin beim Minister für Wirtschaft und Energie: „Die mit dem Ausbildungs-Ass ausgezeichneten Unternehmen stehen stellvertretend für das große Engagement unglaublich vieler Betriebe in Deutschland. Sie machen die duale Berufsausbildung zu einem Erfolgsprojekt, um das uns die Welt zu Recht beneidet.“

In diesem Jahr hat die Jury 11 Preisträger aus 189 Bewerbungen ausgewählt. Die Erstplatzierten jeder Kategorie (Handwerk, Industrie/Handel/Dienstleistungen, Ausbildungsinitiativen) erhalten 2500 Euro, die Zweit- und Drittplatzierten je 1500 bzw. 1000 Euro.

