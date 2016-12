Das selbsthemmende Getriebe von Maco schützt die Zapfen vor Verschieben und bietet damit ein Mehr an Grundsicherheit im herkömmlichen Fensterbau. Grundidee hierbei ist die automatische Fixierung des Sicherheitszapfens in der Verriegeltstellung, der sich selbst bei einer Krafteinwirkung von bis zu 300 kg nicht verschieben und das Fenster entriegeln lässt. Auch wenn der Zapfen beim Einbruchsversuch freigelegt wurde, hält er. Im Standardfensterbau bzw. bei Fenstern, die Grundsicherheit bieten, übernimmt das selbsthemmende Getriebe die Funktion eines sperrbaren Griffes. Dadurch sind herkömmliche Fenstergriffe einsetzbar, was die Auswahl an Griffdesign und Farben erhöht.

Das selbsthemmende Getriebe ist für Dreh- und Dreh-Kipp-Fensterelemente in allen üblichen Fensterformen wie Rechteck-, Schräg- und Rundbogenelementen und in allen Fensterbaumaterialien wie Holz, Holz-Aluminium, Kunststoff, Kunststoff-Aluminium und Aluminium (mit Beschlagnut) einsetzbar. Auch eine einfache Nachrüstung ist mit dem System problemlos möglich. (sk)

Mayer & Co Beschläge GmbH

5020 Salzburg, Österreich

BAU: Halle B4, Stand 528