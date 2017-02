Auf der Euroshop zeigt die Westag & Getalit AG vielfältige Materiallösungen, die auf die aktuellen Herausforderungen im Ladenbau abgestimmt sind. Mit den Kollektionen des Mineralwerkstoffs GetaCore und des HPL-Schichtstoffs GetaLit bedient das Unternehmen dabei dekorative und auch technische Trends. Neben der Weiterentwicklung des Dekor- und Oberflächenangebots stehen dabei Lösungen von antibakteriellen Schichtstoffen über schwer entflammbare Plattenwerkstoffe bis hin zu neuen Kompaktplatten-Varianten für die unterschiedlichsten Anwendungen im Vordergrund.

Unter anderem erweiterte der Hersteller sein Angebot antibakterieller Schichtstoffausführungen. So bietet das Unternehmen neben dem Qualitätsstandard „GetaLit Bacteria resistant“, der sich über nahezu das komplette Schichtstoffangebot des Herstellers erstreckt, auch eine nach JIS Z 2801 zertifizierte Qualität an. Die zertifizierte Ausführung „GetaLit Bacteria ultra resistant“ des HPL-Schichtstoffs wird für den Einsatz in besonders sensiblen Bereichen, wie unter anderem in Krankenhäusern, zunehmend gefordert. Beide Varianten reduzieren das Bakterienaufkommen um 99,9 %. (ra)

