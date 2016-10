Individuelle Dauerläufer

Während das Fünf-in-Eins-Konzept durch weniger Werkzeugwechsel punktet, ermöglicht der Kugelkopffräser kreative Vielseitigkeit und das Leuco-P-System ausrissfreie Fräsqualität auch quer zur Faser. Allesamt verbindet die Dia-Werkzeuge ein langer Standweg und der Auftritt im Online-Konfigurator.

I Diamantbestückte Problemlöser für CNC-Maschinen sind eine Spezialität des Werkzeugherstellers Leuco. Zu Neuheiten, die in letzter Zeit präsentiert wurden, zählen neben dem Fünf-in-Eins-Fräser-Konzept auch der vielseitige Kugelfräser für Fünfachs-Maschinen sowie eine überarbeitete Version des P-System-Fräsers für vertikale BAZs wie das BHX 050/055 von Weeke. Eine selbst konfigurierbare Produktübersicht bietet der neue Online-Katalog.

Individuelle Mehrfach-Werkzeuge

Fügen, fasen, runden, ein Tonnenprofil fräsen und dank Bohrschneide direkt zum Nuten eintauchen – alle, die in Kleinserien unterschiedliche Kantenformen an Vollkern- und Mineralstoffplatten fräsen, können mit dem Fünf-in-Eins-Fräser-Konzept von Leuco auf viele Einzelwerkzeuge verzichten. So entsteht nicht nur Platz im Wechsler, auch die Bearbeitung kann beschleunigt werden.

Eingespannt in Präzisionsspannmittel erzeugt das individuell angefertigte Werkzeug ausrissfreie, glatte, riefenfreie Kantenflächen. Die Diamantbestückung sorgt für lange Standwege in den abrasiven Materialien.

Maße der Rundungen, Fasen oder Fügehöhen bestimmt der Anwender selbst. Entsprechend wird der Fräser je nach persönlichem Einsatz angefertigt. So sind beispielsweise auch flexible Drei-in-Eins-Konzepte möglich.

Freiformfräser für 5-Achser

Für Fünfachs-Anwender, die Werkstücke mit freien Formen bzw. Konturen oder anderen 3D-Oberflächen wie Kavitäten und Krümmlinge fertigen, gehören Kugelkopffräser oftmals zur Grundausstattung ihres BAZs. Ist ein wirtschaftlicher Dauerläufer mit langen Standwegen gefragt (für harte und abrasive Materialien wie Harthölzer, MDF, Mineralwerkstoffe, Acryl, etc.), wird eine diamantbestückte Ausführung angeboten. Für Massivhölzer und Holzwerkstoffe steht auch eine hartmetallbestückte Variante (HW) mit Wechselmessern zur Verfügung.

Trotz ihres großen Abtragvolumens sind beide für hohe Drehzahlen zugelassen. Mit bis zu 15 000 min-1 sorgt z. B. der HW-bestückte Messerkopf für hohe Schnittqualität und zugleich -geschwindigkeit.

Vertikale Vorteile: P-System fürs BHX

Die bekannten Stärken der Leuco-P-System-Fräser sind ausrissfreies Fügen quer und längs zur Faser sowie Trennen von melaminharz- und papierbeschichteten Platten, HPL-, folienbelegten, furnierten Holzwerkstoffen oder auch lackierten Oberflächen. Möglich wird dies durch den extrem großen Achswinkel der Schneiden von 70°. Er erzeugt einen hohen Anpressdruck und reduziert zudem die Schwingungen in der Platte deutlich.

Damit diese besonderen Qualitätseffekte auf dem BHX 050/055, einem vertikalen BAZ von Weeke, in vollem Umfang zum Tragen kommen, müssen die Eintauchschneiden des Fräsers das Werkstück um mindestens 4,5 mm überragen.

So hat Leuco sein Lagerprogramm um eine Ausführung mit angepassten Schneiden ergänzt, um diese Voraussetzung zu erfüllen. Wer das P-System auf dem BHX einsetzt, sollte darauf achten, den optimierten Fräser zu nutzen und so den Schneidenüberstand einzuhalten, empfiehlt Leuco.

Werkzeuge bedarfsgerecht filtern

Ob es nun Diamant sein soll oder doch die Hartmetallbestückung ausreicht – damit Schreiner, Tischler und andere CNC-Anwender schnell zur passenden Werkzeuglösung finden, bietet Leuco einen Online-Katalog mit Konfigurator-Funktion. Er filtert alle angebotenen Produkte nach persönlichen Anforderungen. So können über die Auswahlpunkte Material, Maschine, Merkmal oder Anwendung bzw. direkt über den Produktnamen die Anzahl der insgesamt 8500 verfügbaren Werkzeuge übersichtlich eingeschränkt werden. Dabei müssen nicht alle Filter gesetzt werden.

Mit jedem gesetzten Attribut wird die Auswahl Stück für Stück aufs wesentliche reduziert. Wird z. B. ein Durchgangsbohrer mit 5 mm Durchmesser zum Bohren von Mineralwerkstoffplatten auf der CNC gesucht, gibt man diese Kriterien genau so ein und landet mit wenigen Klicks beim passenden Produkt für seine Maschine und Einsatz.

Bieten sich mehrere Alternativen an, lassen sich mit der Funktion „Vergleichen“ die Eigenschaften relevanter Werkzeuge gegenüberstellen. Zu guter Letzt können interessante Werkzeuge in den Preisanfrage-Korb gelegt und diese mit Angabe der Adresse zu Leuco geschickt werden. (mh/ Quelle: Leuco) I

Leuco

72160 Horb a. N.