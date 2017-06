Er misst 17 x 34 mm und trägt eine Schraube in seiner Mitte. Die Spezialität des Cabineo: Möbelteile ohne stirnseitige Bearbeitung verbinden, um sie vor Ort zügig zu montieren. Auf der Ligna haben wir uns den Lamello-Neuling angesehen. BM-Redakteur Marc Hildebrand

Mit dem Korpusverbinder Cabineo stellte Lamello auf den Messen Ligna und Interzum einen einteiligen Korpusverbinder mit hoher Spannkraft vor. Er wird ausschließlich durch Flächenbearbeitung in die Böden eingefräst oder -gebohrt. Eine stirnseitige Bearbeitung der Möbelteile kann somit gänzlich entfallen. Als Fixpunkte in der Seitenwand fungiert bei Belieben einfach die Lochreihe.

So funktioniert die Montage

Der Cabineo wird im horizontalen Möbelteil in die Ausfräsung eingedrückt – entweder noch direkt in der Produktion vor dem Transport oder erst bei der Montage vor Ort.

Danach wird die vormontierte Schraube im Kunststoffverbinder mit einem Standard-Kugelkopf-Schraubwerkzeug in eine 5-mm-Bohrung des Gegenstücks eingeschraubt (siehe Foto oben). Zur Wahl stehen zwei Versionen mit unterschiedlichen Schraubenlängen für Mittel- bzw. Außenseiten (Eingriffstiefe 7 bzw. 11 mm). Im Auslieferungszustand stehen diese Schrauben leicht hervor, dienen so als Rastpunkt und erleichtern die Positionierung am Loch in der Seite. Will man ein Fach zwischen festen Wänden fixieren, dreht man die Schraube zurück bis sie bündig mit der Kante ist und schiebt den Boden von vorn zwischen die aufrechten Seitenteile. In beiden Fällen lassen sich die Werkstücke dann mit dem Akkuschrauber zügig fest verbinden und bei Bedarf wieder lösen. Angeboten werden auch Abdeckkappen in verschiedenen Farben.

Spürbare Vorteile im Überblick

Einbringen der Verbinder sowohl auf Nestingmaschinen als auch auf einfachen 3-Achs-Bearbeitungszentren möglich (keine stirnseitige Bearbeitung nötig) auch zusätzliche Dübel in der Kante entfallen Zeitersparnis durch hohen Vorfertigungsgrad der einzelnen Möbelteile in der Werkstatt keine losen Beschläge bei der Montage: kurze Aufbauzeit und sicher alles dabei maximale Raumausnutzung bei Nischenschränken, da kein Exzenter-Bolzen vorsteht geeignet für Verbindungen von Vollkernplatten ab 12 mm Dicke (Gestaltungsfreiheit) sehr hohe Spannkraft der Verbinder bei hohen Stückzahlen entfällt logistischer Mehraufwand für Beschlagbeutel



Infopaket zum selber testen

Ein kostenfreies Infopaket (Holzmuster, vier Verbinder für ersten Test und den Produktflyer) kann man auf cabineo.de anfordern.

Demo-Video: Einblicke in die Möbelproduktion mit dem Cabineo

(Quelle Video: Lamello)

Lamello GmbH

79639 Grenzach-Wyhlen

www.lamello.de