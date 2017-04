28 Meisterstücke des aktuellen Kurses der Meisterschule für Schreiner München sind am 28. und 29. April 2017 in der historischen Aula und im Ausstellungsraum des Kerschensteiner Berufschulzentrums zu sehen. Die Ausstellung an der Städtischen Meisterschule für das Schreinerhandwerk, Liebherrstr. 13, 80538 München, ist am Freitag, den 28. April, von 17 bis 21 Uhr und am Samstag, den 29. April, von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

Die jungen Meister sind während der Dauer der Ausstellung persönlich anwesend und präsentieren Schreibtische, Medienmöbel, Side- und Lowboards, Bar-Möbel, Betten und Schränke aus edlen Hölzern und besonderen Materialien.

Zusätzlich veranstaltet die Meisterschule für Schreiner und die Berufsschule für Holztechnik und Innenausbau am Samstag einen Tag der offenen Tür (13 bis 17 Uhr) an dem die Berufsschule eine Informationsveranstaltung für Ausbildungsbetriebe über die schulische Grundausbildung im Schreinerhandwerk durchführt.

Bilder der Ausstellungsstücke und weitere Informationen der Schulen unter: