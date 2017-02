Rund 2500 Aussteller werden in diesem Jahr auf der Euroshop in Düsseldorf erwartet. Insbesondere das Interesse aus dem Ausland ist sehr hoch. Foto: Euroshop

Die Euroshop, die vom 5. bis 9. März 2017 in Düsseldorf statt findet, erfreut sich reger Nachfrage. Insbesondere das Interesse aus dem Ausland sei sehr hoch, freuen sich die Veranstalter. Die gebuchte Fläche der Euroshop 2014 (116 579 m²) werde in diesem Jahr mit rund 126 000 m² weit übertroffen. Damit die Leitmesse für den gesamten Investitionsbedarf des Handels dem Andrang gerecht werden kann, wird sie in 2017 erstmals 18 statt bisher 16 Hallen umfassen.

„Die Ausstellernachfrage ist enorm, sodass es inzwischen sogar eine Warteliste gibt. Wir gehen von rund 2500 Ausstellern aus. Diese Entwicklung untermauert eindrucksvoll, dass unser neues Konzept der sieben Erlebnis-Dimensionen der richtige Schritt war und von der Branche sehr positiv aufgenommen wird“, berichtet Elke Moebius, Global Head Retail und Director EuroShop bei der Messe Düsseldorf. Die sieben Erlebnis-Dimensionen gliedern sich wie folgt: POP Marketing, Expo & Event Marketing, Retail Technology, Lighting, Visual Merchandising, Shop Fitting & Store Design sowie Food Tech & Energy Management. Das Angebot der Aussteller wird durch Foren mit praxisnahen Beiträgen an allen fünf Messetagen ergänzt.

Wer seinen Messebesuch planen will, kann dies jetzt noch komfortabler tun: Die Ausstellerdatenbank im relaunchten Euroshop-Portal wird täglich aktualisiert, auch der Ticketshop ist online geöffnet. Die sowohl für IOS als auch Android erhältliche App liefert zur Messelaufzeit zusätzlichen Service. (ra)