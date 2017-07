1967 wurde die „Spanplattenschraube mit Kreuzschlitz“ erstmals vermarktet, mit eigenem Logo und in neuartiger, charakteristisch grüner Verpackung – die Schraube der Marke Spax war geboren, die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum feiert. Heute verlassen bis zu 50 Mio. Stück in verschiedensten Variationen, abgestimmt auf die Anforderungen der Kundengruppen in Industrie, Handwerk und DIY auf der ganzen Welt, täglich die Produktion im westfälischen Ennepetal. Bis heute wird nur am heimischen Standort produziert, an dem die Muttergesellschaft Altenloh, Brinck & Co. am 8. September 1823 von den fünf Gründern errichtet wurde. Deshalb wirbt die Marke auch mit dem TÜV-zertifizierten Qualitätssiegel „Made in Germany“.

Kontinuierliche Weiterentwicklung

Spax wurde im Laufe der Jahre ständig weiterentwickelt. So kam 1989 die Spax-S mit patentiertem Wellenprofil auf den Markt, 2007 die dritte Generation mit 4Cut-Spitze, Multi-Kopf und T-Star plus Kraftangriff. 2016 ergänzten eigenentwickelte Chrom VI-freie Oberflächen und eine verbesserte Geometrie das Bild. Beim aktuellen Produkt soll das optimierte Greifverhalten für schnelleres Greifen der Schraube auch in beschichteten Holzwerkstoffen sorgen. (bs)