Tischler, Schreiner und Ladenbauer schließen im Branchenvergleich besonders schlecht ab: Sie bilden das Schlusslicht. Am besten verdienen GmbH-Geschäftsführer aus der Nahrungs- und Genussmittelbranche, z. B. von Bäckereien, Konditoreien und Metzgereien. Unter die Kategorie „Sonstiges Handwerk“ fallen u. a. Glaser und Friseure. (Quelle: Studie „GmbH-Geschäftsführer-Vergütungen 2014“, BBE Media GmbH & Co. KG, Neuwied)

Die Gesamtbezüge von GmbH-Geschäftsführern im Handwerk fallen im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen am niedrigsten aus. Gesamtbezüge: Festgehalt, Tantiemen, Dienstwagen, Pensionsrückstellung, sonstige Leistungen. (Quelle: Studie „GmbH-Geschäftsführer-Vergütungen 2014“, BBE Media GmbH & Co. KG, Neuwied)

Tischler, Schreiner und Ladenbauer schließen im Branchenvergleich besonders schlecht ab: Sie bilden das Schlusslicht. Am besten verdienen GmbH-Geschäftsführer aus der Nahrungs- und Genussmittelbranche, z. B. von Bäckereien, Konditoreien und Metzgereien. Unter die Kategorie „Sonstiges Handwerk“ fallen u. a. Glaser und Friseure. (Quelle: Studie „GmbH-Geschäftsführer-Vergütungen 2014“, BBE Media GmbH & Co. KG, Neuwied)

Die Gesamtbezüge von GmbH-Geschäftsführern im Handwerk fallen im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen am niedrigsten aus. Gesamtbezüge: Festgehalt, Tantiemen, Dienstwagen, Pensionsrückstellung, sonstige Leistungen. (Quelle: Studie „GmbH-Geschäftsführer-Vergütungen 2014“, BBE Media GmbH & Co. KG, Neuwied)

GmbH-Geschäftsführer im Handwerk verdienen mit durchschnittlich rund 130.800 Euro jährlich deutlich weniger als ihre Kollegen in anderen Wirtschaftszweigen. Besonders „schlecht“ sieht es bei den Tischlern/Schreinern und Ladenbauern aus: Geschäftsführer verdienen dort im Durchschnitt ca. 108.000 Euro und bilden damit das Schlusslicht der Branche.

Zwar wählen nur etwa 20 % aller Handwerksbetriebe in Deutschland eine GmbH als Rechtsform, doch auch für Einzelunternehmer stellen die Zahlen interessante Vergleichswerte dar. Sie sind das Ergebnis einer aktuellen Gehaltsstrukturuntersuchung von BBE Media. Für die Studie „GmbH-Geschäftsführer-Vergütungen 2014“ wurden die Jahresgesamtbezüge aus dem Jahr 2013 (Festgehalt, Tantiemen, Dienstwagen, Pensionsrückstellung, sonstige Leistungen) von mehr als 3.340 GmbH-Geschäftsführern in 71 Branchen ausgewertet.

Die besten Bezüge gibt es in der Industrie: Der Durchschnitt der Jahresgesamtbezüge von GmbH-Chefs liegt hier bei fast 213.000 Euro, das höchste in der Umfrage ermittelte Gehalt beträgt sogar über 2 Mio. Euro pro Jahr. Es folgen der Großhandel mit 180.300 Euro und die Dienstleister mit 152.100 Euro. Am Ende der Skala liegen der Einzelhandel und das Handwerk mit je rund 130.800 Euro.

Die ermittelten Durchschnittsbezüge dienen auch als Referenzwerte. Erhalten GmbH-Geschäftsführer nämlich ein zu hohes Gehalt, besteht der Verdacht einer verdeckten Gewinnausschüttung. Bei der Beurteilung, ob Vergütungen für Gesellschafter-Geschäftsführer steuerlich angemessen sind, setzt die Finanzverwaltung stark auf den Fremdvergleich. (nr/Quelle: BBE Media)