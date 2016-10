Umfassendes Fortbildungsangebot für Meister & Co.

Einen Fortbildungslehrgang „Geprüfte/r Betriebswirt/in nach der Handwerksordnung – Fachrichtung Bau“ bietet das Berufsförderungswerk der Südbadischen Bauwirtschaft von Januar 2017 bis März 2019 an.

Eine kostenlose Infoveranstaltung zum Lehrgang findet am 15. November 2016 um 18.00 Uhr in Bühl statt. Teilnahmevoraussetzung für den Lehrgang ist eine abgelegte Meisterprüfung im Handwerk. Alternativ wird ein Fortbildungsabschluss als Industriemeister, Fachwirt, Fachkaufmann, Fachmeister oder staatlich geprüfter Techniker oder eine vergleichbare fachliche Qualifikation anerkannt.

Teilnahmeberechtigt sind außerdem Berufspraktiker, die eine mindestens dreijährige Tätigkeit an verantwortlicher Stelle in einem Handwerksunternehmen, verbunden mit betriebswirtschaftlichen Fortbildungen, nachweisen.

Anrechnung für Hochschulstudium

In dem mit insgesamt rund 700 Unterrichtsstunden sehr umfassende Fortbildungsangebot wird besonderer Wert neben der Vermittlung von Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz auf eine hohe Praxisorientierung gelegt.

Inhaltlich erwerben die Teilnehmer umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Volkswirtschaft, Recht, Unternehmensstrategie, Unternehmensführung, Rechnungswesen, Marketing, Personalmanagement und Innovationsmanagement. Die Kurse finden vierzehntägig (außer in den Schulferien) am Freitagnachmittag und Samstag in Bühl statt.

Nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung erhalten die Teilnehmer ein bundesweit anerkanntes Zertifikat. Teile des Fortbildungsprogramms können für ein Hochschulstudium angerechnet werden.

Bafög-Förderung möglich

Die Teilnehmergebühren betragen 6500 Euro zuzüglich 750 Euro Prüfungsgebühr (jeweils umsatzsteuerfrei). Im Rahmen des Aufstiegs-BaföG besteht die Möglichkeit einer Förderung durch einen Zuschuss in Höhe von 40 % der Kurs- und Prüfungsgebühren. Zusätzlich kann ein zinsgünstiges Darlehen aufgenommen werden. (bs)