Einen Grundlehrgang zum Erwerb des Sachkundenachweises für Arbeiten an Asbestzementprodukten nach Anlage 4A der TRGS 519 bietet Tischler Nord am 5. und 6. Dezember 2017 in Hannover an. Dieser behördlich anerkannte Lehrgang richtet sich u. a. an Bau-/Tischlereien, Zimmereibetriebe, Fußbodenleger, Maurer und Betonbauer, Straßen- und Tiefbauer und Stuckateure, die Umgang mit Asbestzementprodukten haben. Ein Fortbildungslehrgang findet bereits am 22. November 2017 statt.

Sechs Jahre gültig

Unter Leitung von Dipl.-Ing. Dietmar Bluhm vom Baugewerbe-Verband Niedersachsen erlangen die Teilnehmer des Grundlehrgangs Kenntnisse über den ordnungsgemäßen Umgang mit Asbestzementprodukten. Der erworbene Sachkundenachweis (staatlich anerkannt) hat eine Gültigkeit von sechs Jahren. Das Seminar schließt mit einer schriftlichen Prüfung ab. Die Inhalte des Lehrgangs:

Eigenschaften und Gesundheitsgefahren

Verwendung von Asbest

Vorschriften und Regelungen für Tätigkeiten mit Asbest und Asbestzement

Personelle Anforderungen

Vorbereitende und sicherheitstechnische Maßnahmen

Praktische Vorführungen

Abfallentsorgung

Der Lehrgang kostet einschließlich Prüfungsgebühren für Innungsmitglieder 400 Euro, für Nichtmitglieder 450 Euro.

Fortbildungslehrgang

Wer bereits über einen gültigen Sachkundenachweises gemäß TRGS 519 verfügt, kann diesen bei einem Fortbildungslehrgang am 22. November 2017 um sechs Jahre verlängern. Inhaltlich geht es um Grundlagen gesetzlicher und umweltrechtlicher Regelungen zum Asbest sowie eine Checkliste der zu beachtenden Punkte bei Ausbau und Entsorgung von Asbest. Dieser Lehrgang kostet für Innungsmitglieder 199 Euro, für Nichtmitglieder 279 Euro. (bs)

Zur Online-Anmeldung für den Grundlehrgang geht es hier: www.haus-der-bauwirtschaft.de/event/asbestsachkundelehrgang-grundkurs/. Der Fortbildungslehrgang ist buchbar unter www.haus-der-bauwirtschaft.de/event/fortbildungslehrgang-fuer-asbestsachkundige/