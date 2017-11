Nach gut drei Wochen und täglich einigen Hundert Besuchern endet die Ausstellung „SchreinerWerke – ausgewählte Ideen in Holz“ im Stuttgarter Haus der Wirtschaft am Dienstag, den 28. November 2017 um 18:00 Uhr mit einer Finissage. Zu sehen waren 51 Gesellenstücke aus baden-württembergischen Innungen sowie acht Arbeiten im Bereich SchreinerWerke. Nach Infos zu den Wettbewerben Gestaltete Gesellenstücke, SchreinerWerke und Detailpreis werden an diesem Abend die Preise der Jurien übergeben. Die ausstellenden Gesellen und Meister sind anwesend und stehen für Fragen zu ihren Stücken zur Verfügung. (hf)