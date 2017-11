Meisterstücke aus Graz 

Kulinarische Reize: Ein Präsentations- und Verkaufsmöbel für regionale Spezialitäten für den Eingangsbereich des elterlichen Hotels mit dem Namen Bancarella entwickelte Markus Gasser als Meisterstück. Durch seine klare Formensprache soll es den Gästen Appetit auf die selbsterzeugten Produkte machen.„Das Möbel besteht aus zwei zusammenhängenden Korpussen, die sich nur im Material unterscheiden. Der linke Teil ist in heimischem Nussholz ausgeführt und bietet Platz für Weinflaschen, Schnapsgläser und Verpackungsutensilien. Auf der linken Seite des Korpus befindet sich eine Glasvitrine, in der Flaschen präsentiert werden können. Der rechte Teil des Möbels unterscheidet sich grundlegend vom linken. Deshalb ist er in weißem Farblack ausgeführt. Hier finden ebenfalls Schnapsflaschen, Salz, Honig und Marmeladengläser ihren Platz. Die beiden Korpusteile werden von einem Gestell aus rostigem Eisen getragen.“ Foto: Armin Walcher, www.arminwalcher.at

Erinnerungen einfangen: Seine Begeisterung für die klassische, analoge Fotografie stand Pate beim Entwurf des Meisterstückes von Johannes Karner, ein Fotopräsentationsmöbel mit dem lateinischen Titel „A tempore ad aeternitatem“ – Von Zeit zu Ewigkeit. Ein Möbel zur Aufbewahrung von Erinnerungen und Momentaufnahmen, die jederzeit wieder zum Leben erweckt werden können.„Der knapp 2 m hohe, quadratische Turm aus geräucherter Lärche erlangt seine Funktion durch die systematisch angebrachten Klemmelemente aus Alu“, erklärt Johannes Karner sein Stück. „Weitere Elemente sind der sideboardartige Zusatzteil und die Schubladen, in denen das Equipment für die perfekte Momentverewigung aufbewahrt werden kann. Je nach Anzahl der an den Klemmelementen angebrachten Bilder wandelt der Foto-Turm sein Äußeres. Die edle Holzoptik verschwindet, je mehr Fotos am Turm angebracht werden. Durch die Befestigung der Fotos am Turm verliert dieser seine Funktion als Möbelstück und wird zum Geschichtenerzähler.“ Foto: Armin Walcher, www.arminwalcher.at

Kompakt und vielseitig: Ein Möbel zu entwickeln, das möglichst viele Funktionen in sich vereint, war das Ziel von Peter Mund beim Entwurf seines Meisterstückes, ein Multifunktionsmöbel mit dem Titel Compact Living. Aus der Überzeugung, dass Küche und Büro zwei Bereiche in einer Wohnung sind, die gut miteinander kombiniert werden können, da in beiden gearbeitet wird, entwickelte er eine transportable Küche, die auch als Arbeitsplatz genutzt werden kann. „Durch die ergonomische Dreiteilung des Stückes“, so Peter Mund, „ergaben sich ein ausziehbarer Mittelteil, der die Höhe eines Tisches aufweist, und eine Arbeitsfläche. Der ausziehbare Teil kann einerseits als Essplatz, andererseits als Büroarbeitsplatz genutzt werden. Die robuste Außenhülle macht das Stück alltagstauglich. Das Eichenholz erzeugt durch seine Struktur und Farbe eine warme und geborgene Atmosphäre.“ Foto: Armin Walcher, www.arminwalcher.at

Präsentieren und genießen: Die Inspiration zu seinem Meisterstück kam Markus Hießl beim Genuss eines Gläschen Weins im Urlaub. Die Erkenntnis, dass Rot- und Weißwein unterschiedlich gelagert werden sollte, führte zur Entwicklung seines Weinpräsentationsmöbels mit dem naheliegenden Titel Wine Barrel – Weinfass. Ein Möbelstück sollte es werden, das Kommunikation, Präsentation und Lagerung von Wein gleichzeitig möglich macht. „Das Möbelstück besteht aus zwei Korpussen, die mittels Drehteller miteinander verbunden sind“, beschreibt Markus Hießl sein Meisterstück. „Im oberen Korpus finden ein Dekanter, Weinutensilien und Gläser ihren Platz. Der untere Korpus dient der Lagerung von Weiß- und Rotwein sowie von Wasser- und Reservegläsern. Die geeignete Holzart, um heimische Weine bestmöglich zu präsentieren, ist Eichenholz, da es seit Generationen für den Bau von Fässern zum Einsatz kommt. Für die Farbgestaltung verwendete ich den natürlichen Farbton der Eiche, das Rot der Rotweinfässer, Anthrazitgrau und Edelstahl.“

Strenger Volumenaufbau: „Scrivania per due“ nannte Daniel Kolb sein Meisterstück – ein Arbeitsplatz für zwei mit reichlich Stauraum für Ordner, Büroutensilien und Mappen, der sowohl als Steh- als auch als Sitzarbeitsplatz genutzt werden kann. Durch die notwendige Breite des aus weiß lackierten Volumenkörpern aufgebauten Steharbeitsplatzes ergibt sich eine doppelt tiefe Schreibtischplatte, sodass insgesamt drei Personen gleichzeitig daran arbeiten könnten – zwei Rollcontainer mit jeweils drei Laden nehmen die notwendigen Utensilien auf. „Beim Schreibtisch wurde eine Kombination aus eleganten Materialien und moderner Bauweise angestrebt“, sagt Daniel Kolb. „Die Bauweise ist minimalistisch- clean mit geradlinigen Oberflächen und kantigen Abschlüssen. Die Kombination des Indischen Apfelholzes mit den weißen Mineralwerkstoffplatten bewirkt eine spannungsvolle und gleichzeitig harmonische Gesamterscheinung des Möbels.“

Persönlicher Beschützer: Das Thema des Heimkommens und des Aufbrechens machte Florian Ziegler mit seinem Garderoben-Sideboard Salvete zum Thema seines Meisterstückes – das Flurmöbel als verlässlicher Aufbewahrer von persönlichen Dingen, die beim Verlassen des Hauses auf jeden Fall dabei sein müssen.„Blickfang und größte Raffinesse des Möbels ist der hölzerne Mittelteil“, erklärt Florian Ziegler, „der erst durch das horizontale Verschieben eines beweglichen Moduls freigegeben wird. Darunter befinden sich vier Laden mit einer individuellen, auf jeden Bewohner des Hauses abgestimmten Inneneinteilung. Immer auf dem dafür vorgesehenen Platz, hat somit das Suchen nach dem Portemonnaie und der Taschenuhr ein Ende. Drei weitere Laden sowie zwei Drehtüren, eine davon stirnseitig am Möbel angeschlagen, bieten Platz für Handschuhe, Hauben, Schals, Handtaschen oder einen Rucksack.“

Foto: Armin Walcher, www.arminwalcher.at