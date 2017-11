Vom 6. bis 11. November 2017 stellten die 21 besten Gesellinnen und Gesellen des Tischlerhandwerks aus Sachsen und Sachsen-Anhalt ihre Gesellenprüfungsarbeiten in Dresden aus. Mit dem Elbpark Dresden als Austragungsort des Gestaltungswettbewerbes würden die hervorragenden Prüfungsarbeiten einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht, lobt Detlef Sittel, Erster Bürgermeister der Stadt Dresden. Die Tischler demonstrierten damit anschaulich das hohe Niveau handwerklicher Qualität und die vielfältige Kreativität ihres Handwerks.

Die Teilnehmer und Sieger des Ausscheids wurden in einer bewegenden Abschlussveranstaltung am 11. November 2017 ausgezeichnet. „Sie zählen zweifelsohne zu den Spitzenkräften des Tischlerhandwerks in Sachsen und Sachsen-Anhalt!“, lobte Landesinnungsmeister Karlheinz Kramer die Teilnehmer der beiden Landeswettbewerbe.

Die Gute Form 2017 – Die Preisträger (Sachsen)

1. Platz: „Schreibtisch“ von Mathias Németh aus Zwickau

2. Platz: „Funktionsschrank“ von Benedikt Bala aus Limbach-Oberfrohna

3. Platz: „Bett mit Nachttisch“ von Ricky Teuchert aus Brand-Erbisdorf

Die Gute Form 2017 – Die Preisträger (Sachsen-Anhalt)

1. Platz: „Sekretär“ von Lucas Bögelsack

2. Platz: „Tisch“ von Joel Grosenick

3. Platz: „Sekretär“ von Toni Deparade

Parallel zum Wettbewerb „Die Gute Form“ konnten die Besucher der Ausstellung per QR-Code online abstimmen, welche Arbeiten ihnen am besten gefallen haben. (hf)

www.tischler-sachsen.de